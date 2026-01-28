Хоккеисты ЦСКА в третий раз за сезон обыграли московское "Динамо"

Армейцы победили в гостях со счетом 4:2

Иван Зинченко ("Динамо") и Никита Охотюк (ЦСКА) © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Столичный ЦСКА со счетом 4:2 одержал победу над московским "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 055 зрителей.

Голы в составе армейцев забили Николай Коваленко (22-я минута), Мак Холлоуэлл (34), Иван Патрихаев (37) и Иван Дроздов (60). У бело-голубых отличились Сергей Артемьев (2) и Максим Комтуа (54).

Команды провели шестой матч между собой в нынешнем сезоне. Для ЦСКА это третья победа над соперником, ранее армейцы выиграли дома - 5:1 и 6:2.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" - 6-е. Обе команды провели по 51 игре, но армейцы опережают соперника благодаря дополнительным показателям. В следующем матче ЦСКА примет петербургский СКА 1 февраля, "Динамо" двумя днями ранее сыграет дома с череповецкой "Северсталью".