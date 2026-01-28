Сафонов вошел в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов с "Ньюкаслом"

Российский голкипер не принимал участия в матчах из-за травмы с 17 декабря

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © Alex Davidson/ Getty Images

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" на домашний матч восьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла". Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между ПСЖ и "Ньюкаслом" пройдет в среду. Ее начало запланировано на 23:00 мск. Она станет завершающей для команд на общем этапе Лиги чемпионов.

Для Сафонова это будет первый матч после травмы в финале Межконтинентального кубка, который прошел 17 декабря. В нем ПСЖ обыграл бразильский "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии. Россиянин получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого "Фламенго". 19 декабря пресс-служба ПСЖ сообщила о травме Сафонова, отметив, что российский вратарь пропустит три-четыре недели. 2 января газета L'Equipe сообщила об увеличении срока восстановления футболиста до пяти-шести недель. К тренировкам в общей группе Сафонов вернулся 24 января.

26-летний Сафонов выиграл шесть трофеев в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.