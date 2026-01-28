Футболист ПСЖ Кварацхелия получил травму в матче ЛЧ с "Ньюкаслом"

Игрок покинул поле на 22-й минуте встречи

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия © Franco Arland/ Getty Images

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Грузинский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия досрочно завершил матч восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла".

Игрок получил травму и покинул поле на 22-й минуте в сопровождении сотрудников клуба. Его заменил французский форвард Дезире Дуэ.

Кварацхелии 24 года, в ПСЖ он перешел в январе 2025 года из итальянского "Наполи". По ходу карьеры игрок выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". В нынешнем сезоне на его счету 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 27 матчах.

Встреча проходит в Париже. Она станет заключительной для команды на общем этапе Лиги чемпионов.