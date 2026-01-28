Футболист Джон Джон перешел в "Зенит"

Контракт с бразильским полузащитником рассчитан до 2031 года

Редакция сайта ТАСС

Джон Джон © Ricardo Moreira/ Getty Images

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Полузащитник бразильского футбольного клуба "Ред Булл Брагантино" Джон Джон перешел в петербургский "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Контракт бразильского игрока с "Зенитом" рассчитан до конца сезона-2030/31.

Джону 23 года, он выступал за "Ред Булл Брагантино" с 2024 года, ранее играл в бразильском "Палмейрасе". Всего за "Ред Булл Брагантино" бразилец провел 76 матчей, забив 20 голов и отдав 14 передач.

После первой части сезона Мир - Российской премьер-лиги "Зенит" набрал 39 очков в 18 играх и занимает 2-е место в турнирной таблице.