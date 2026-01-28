Мбаппе превзошел рекорд Роналду по голам на групповом или общем этапе ЛЧ

В семи встречах французский нападающий "Реала" забил 11 голов

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе © Jose Manuel Alvarez Rey/ Getty Images

МАДРИД, 28 января. /ТАСС/. Французский нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя достижение португальского форварда Криштиану Роналду по количеству голов на групповом или общем этапе турнира.

В семи встречах текущего общего этапа на счету Мбаппе 11 голов. В сезоне-2015/16 Роналду, выступая за "Реал", отличился 10 раз за групповой этап.

С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов увеличилось число участников до 36 и был введен общий этап. Ранее в турнире принимали участие 32 клуба, которые были разделены на 8 групп. Его участники проводили по 6 игр.

Лига чемпионов - главный клубный турнир Европы. "Реал" является рекордсменом соревнования по числу побед (15). В прошлом сезоне в нем победил французский "Пари Сен-Жермен".