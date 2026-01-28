"Арсенал" обыграл "Кайрат" и прошел общий этап ЛЧ без потери очков

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков и нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус © Mike Hewitt/ Getty Images

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Английский "Арсенал" дома со счетом 3:2 обыграл казахстанский "Кайрат" в матче заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Виктор Дьёкереш (3-я минута), Кай Хаверц (15) и Габриэл Мартинелли (36). У "Кайрата" отличились Жоржиньо (7, с пенальти) и Рикардиньо (90+3).

"Арсенал" стал первым клубом, прошедшим общий этап Лиги чемпионов, не потеряв ни одного очка. Данный этап был введен в сезоне-2024/25. В первом розыгрыше по новой системе лучший результат показал английский "Ливерпуль", выигравший в первых семи турах и в заключительном матче на выезде уступивший нидерландскому ПСВ.

"Кайрат" впервые выступал на общем этапе Лиги чемпионов. Команда заняла последнее, 36-е место, набрав 1 очко, клуб из Алма-Аты не сумел выйти в плей-офф. Ранее единственной командой из Казахстана, сумевшей преодолеть квалификационные раунды турнира, была "Астана", вышедшая в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2015/16 и занявшая последнее, четвертое место в группе C.

"Арсенал" по итогам общего этапа занял первое место, набрав 24 очка, и напрямую вышел в 1/8 финала. Соперник лондонцев по этой стадии определится позднее.

В общем этапе Лиги чемпионов участвовали 36 клубов, все они объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически вышла в 1/8 финала, команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Действующим победителем турнира является парижский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.