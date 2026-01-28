ПСЖ с Сафоновым в воротах сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче Лиги чемпионов

Команды сыграют в плей-офф за попадание в 1/8 финала турнира

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Ньюкасла" Луис Майли и нападающий ПСЖ Брэдли Барколя © Franco Arland/ Getty Images

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с английским "Ньюкаслом" в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

В составе ПСЖ гол забил Витинья (8). У "Ньюкасла" отличился Джо Уиллок (45+2). Нападающий парижского клуба Усман Дембеле не реализовал пенальти на 4-й минуте матча.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч. Для Сафонова этот матч стал первым после травмы в финале Межконтинентального кубка, который прошел 17 декабря.

По итогам общего этапа обе команды набрали по 14 очков и сыграют в плей-офф за попадание в 1/8 финала. Соперники обоих клубов станут известны позднее. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные - 24 и 25 февраля. Стартовые матчи 1/8 финала состоятся 10 и 11 марта, ответные игры пройдут 17 и 18 марта.

В общем этапе Лиги чемпионов участвовали 36 клубов, все они объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически вышла в 1/8 финала, команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. ПСЖ является действующим победителем турнира. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.