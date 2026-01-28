Вратарь "Бенфики" забил гол "Реалу" в матче Лиги чемпионов

Благодаря голу Анатолия Трубина португальский клуб продолжил участие в турнире

Вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин (в центре) © Jose Manuel Alvarez Rey/ Getty Images

ТАСС, 29 января. Украинский вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин забил гол в домашнем матче общего этапа Лиги чемпионов против испанского "Реала".

Футболист отличился в компенсированное время ко второму тайму и установил итоговый счет встречи - 4:2 в пользу "Бенфики".

Трубин стал пятым вратарем, отличившимся в Лиге чемпионов на основном этапе. Последним был итальянский вратарь с российскими корнями Иван Проведель из "Лацио" в 2023 году. Прежде подобное достижение покорялось немцу Хансу-Йоргу Бутту (трижды), нигерийцу Винсенту Эньеаме, турку Синану Болату и болгарину Димитару Иванкову.

Трубину 24 года. За "Бенфику" он выступает с лета 2023 года. Вместе с командой вратарь в сезоне-2024/25 выиграл Кубок португальской лиги, в 2025 году завоевал суперкубок страны. До этого футболист выступал за украинский "Шахтер".

Благодаря голу Трубина "Бенфика" смогла финишировать 24-й в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, обойдя по разнице мячей французский "Марсель". Теперь португальская команда сыграет в стыковом раунде плей-офф, куда отбираются клубы, занявшие места с 9-го по 24-е.

Лига чемпионов - главный клубный турнир Европы. "Реал" - рекордсмен турнира по числу побед (15). Его действующим победителем является французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.