Футболисты "Карабаха" вышли в стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов

В заключительном туре общего этапа турнира клуб из Азербайджана проиграл в гостях "Ливерпулю" со счетом 0:6

Редакция сайта ТАСС

Футболисты "Карабаха" © Dan Istitene/ Getty Images

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Футболисты азербайджанского "Карабаха" сыграют в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на разгромное поражение от английского "Ливерпуля" в заключительном туре общего этапа.

Встреча на стадионе "Энфилд" завершилась со счетом 6:0. Голы забили Алексис Мак Аллистер (15-я и 61-я минуты), Флориан Вирц (21), Мохаммед Салах (50), Уго Экитике (57) и Федерико Кьеза (90).

"Карабах" во второй раз играет в основном этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 команда выступала на групповом этапе, но заняла четвертое место в квартете, где также играли английский "Челси", испанский "Атлетико" и итальянская "Рома".

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные - 24 и 25 февраля. Стартовые матчи 1/8 финала состоятся 10 и 11 марта, ответные игры пройдут 17 и 18 марта.

Лига чемпионов - главный клубный турнир в Европе. Действующим победителем является французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Клубы из России отстранены от еврокубков с 2022 года из-за ситуации на Украине.