"Монако" и "Будё-Глимт" пробились в стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов

Редакция сайта ТАСС

Футболисты "Будё-Глимт" © Denis Doyle/ Getty Images

МАДРИД, 29 января. /ТАСС/. Футбольные клубы "Монако" и норвежский "Будё-Глимт" стали участниками стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре общего этапа "Будё-Глимт" на выезде одержал победу над испанским "Атлетико" (2:1). Ворота норвежского клуба защищал российский вратарь Никита Хайкин.

"Монако" на своем поле сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" (0:0). Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле 89 минут.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные - 24 и 25 февраля. Стартовые матчи 1/8 финала состоятся 10 и 11 марта, ответные игры пройдут 17 и 18 марта.

Лига чемпионов - главный клубный турнир в Европе. Действующим победителем является французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Клубы из России отстранены от еврокубков с 2022 года из-за ситуации на Украине.