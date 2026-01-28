Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, клубы, занявшие строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в раунде плей-офф

Футболисты "Бенфики" © Jose Manuel Alvarez Rey/ Getty Images

ТАСС, 29 января. Стали известны 24 команды, которые продолжат борьбу за победу в футбольной Лиге чемпионов по итогам восьми туров общего этапа.

В общем этапе принимали участие 36 команд. Восемь лучших вышли в 1/8 финала. Клубы, занявшие строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковом раунде плей-офф за выход в 1/8 финала.

В 1/8 финала вышли английский "Арсенал" (24 очка), немецкая "Бавария" (21), английские "Ливерпуль" (18) и "Тотттенхэм" (17), испанская "Барселона", английские "Челси" и "Манчестер Сити", португальский "Спортинг" (все - 16). В раунде плей-офф сыграют испанский "Реал", итальянский "Интер" (оба - 15), французский "Пари Сен-Жермен", английский "Ньюкасл" (оба - 14), итальянские "Ювентус" и "Аталанта", испанский "Атлетико" (все - 13), немецкий "Байер" (12), немецкая "Боруссия" из Дортмунда", греческий "Олимпиакос" (оба - 11), бельгийский "Брюгге", турецкий "Галатасарай", "Монако", азербайджанский "Карабах" (все - 10), норвежский "Будё-Глимт", португальская "Бенфика" (оба - 9).

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные - 24 и 25 февраля. Стартовые матчи 1/8 финала состоятся 10 и 11 марта, ответные игры пройдут 17 и 18 марта.

Лига чемпионов - главный клубный турнир в Европе. "Реалу" принадлежит рекорд по числу побед в турнире (15). Действующим победителем является французский ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Клубы из России отстранены от еврокубков с 2022 года из-за ситуации на Украине.