Панарина вывели из состава "Рейнджерс" в ожидании обмена в другой клуб НХЛ

Ранее клуб объявил о перестройке команды и не стал предлагать новый контракт российскому форварду

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин выведен из состава команды и ожидает обмена. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Фрэнк Серавалли.

Ожидается, что Панарин не сыграет ни в одной из оставшихся трех игр регулярного чемпионата до начала паузы на Олимпийские игры.

16 января стало известно, что "Рейнджерс" объявили о перестройке команды, а телеканал Sportsnet сообщил, что руководство клуба не будет предлагать Панарину новый контракт. Позднее агент игрока Александр Черных сообщил "Спорт-Экспрессу", что игрок намерен остаться в НХЛ.

Панарин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. Ранее в НХЛ он также играл за "Коламбус" и "Чикаго", а всего провел в лиге 804 матча, набрав 927 очков (321 шайба + 606 передач). В составе сборной России Панарин стал серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В Континентальной хоккейной лиге нападающий играл за подмосковный "Витязь", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина.