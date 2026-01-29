"Рейнджерс" без Панарина проиграли "Айлендерс" в матче НХЛ

Российского форварда готовят к обмену в другой клуб

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс", выведший из состава российского форварда Артемия Панарина, потерпел поражение от "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Айлендерс". В составе победителей шайбы забросили Ондржей Палат (15-я минута), Симон Хольмстрём (17), Мэтью Барзал (34), Жан-Габриэль Пажо (34) и Эмиль Хейнеман (40). У проигравших отличились Мика Зибанежад (19) и Даррен Рэддиш (36). Российский защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков отметился передачей в эпизоде с голом Зибанежада.

"Рейнджерс" провели первый матч без лучшего бомбардира команды - российского нападающего Артемия Панарина. В ночь на 29 января журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что форвард выведен из состава и не сыграет за клуб в оставшихся матчах до паузы на Олимпийские игры, игрок ожидает обмена в другую команду.

"Айлендерс" занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 63 очка в 53 матчах. "Рейнджерс" идет на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе, имея в активе 50 очков после 54 встреч.

В ночь на 30 января по московскому времени команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет на площадке "Рейнджерс".