Тренер ПСЖ оценил выбор Сафонова для стартового состава

Российский голкипер сыграл в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла"

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов © Franco Arland/ Getty Images

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ испанец Луис Энрике открыт к экспериментам, включая активную ротацию вратарей. Комментарий специалиста приводит газета Le Figaro.

28 января ПСЖ дома сыграл вничью с "Ньюкаслом" (1:1) и не смог напрямую выйти в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов впервые с 17 декабря вышел на поле, восстановившись от травмы.

"Могу ли я объяснить этот выбор? Я ничего не могу сказать, - сказал Энрике, комментируя выбор Сафонова для стартового состава. - Когда вы увидите мои решения в будущем, всем станет ясно. У меня нет проблем с ротацией вратарей, я не знаю, буду ли я это делать [в будущем]. Я открыт для экспериментов и прошу своих игроков всегда быть готовыми. Но я не знаю, что буду делать".

26-летний Сафонов выиграл шесть трофеев в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.