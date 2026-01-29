Тренер ПСЖ рассказал, что Кварацхелия получил травму лодыжки

Игрок травмировался в матче против "Ньюкасла" в Лиге чемпионов

Полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия © Franco Arland/ Getty Images

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Грузинский полузащитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия получил травму лодыжки, о сроках его восстановления станет известно позднее. Об этом сообщил главный тренер ПСЖ Луис Энрике, комментарий которого приводит газета Le Figaro.

Кварацхелия получил травму в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла" (1:1) и покинул поле на 22-й минуте в сопровождении сотрудников клуба.

"Это травма лодыжки, - сказал Энрике. - Ситуация сложная, но я надеюсь, что ошибаюсь, и [в четверг] у нас будут хорошие новости".

Кварацхелии 24 года, в ПСЖ он перешел в январе 2025 года из итальянского "Наполи". По ходу карьеры игрок выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". В нынешнем сезоне на его счету 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 27 матчах.