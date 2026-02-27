Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Никарагуа

Встреча состоится 27 марта в Краснодаре

Редакция сайта ТАСС

Футболисты сборной России © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет товарищескую встречу с командой Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 27 марта в Краснодаре и начнется в 19:30 мск.

В 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей. Россияне обыграли команды Гренады, Замбии (оба матча - 5:0), Белоруссии, Катара (оба - 4:1), Ирана (2:1), Боливии (3:0), сыграли вничью со сборными Нигерии (1:1), Иордании (0:0) и Перу (1:1), а также уступили чилийцам (0:2).

Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), россияне располагаются на 36-й позиции. Команда ни разу не квалифицировалась на чемпионат мира. Лучшим результатом сборной Никарагуа на чемпионате наций Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) (сейчас - Золотой кубок КОНКАКАФ) является шестое место на турнире 1967 года.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций. В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступила в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.