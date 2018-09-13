Российские теннисисты сыграют с белорусами за право остаться в первой группе Кубка Дэвиса

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские теннисисты во встрече с белорусами постараются сохранить место в первой группе Европейско-африканской зоны, которая является вторым по силе дивизионом Кубка Дэвиса. Матчи пройдут 14 и 15 сентября на Малой спортивной арене "Лужники".

Победа в этой встрече позволит как одной, так и другой команде остаться в первой группе турнира, но и проигравшая сборная не потеряет шансов сохранить прописку в дивизионе. Она поборется за это право с командой Словакии, и только неудача в этом матче отправит россиян или белорусов уровнем ниже - во вторую группу. В 2017 году мужская сборная России выступала в Мировой группе, но сначала в матче первого раунда проиграла сербам, а во встрече плей-офф за право остаться в элитном дивизионе уступила венграм. В марте текущего года россияне проиграли встречу, дающую возможность сыграть в плей-офф за выход в Мировую группу турнира, команде Австрии в рамках второго дивизиона Европейско-африканской зоны.

Первым матчем в противостоянии сборных России и Белоруссии станет поединок между Кареном Хачановым и Егором Герасимовым. 22-летний российский спортсмен подходит ко встрече в ранге одного из лучших в мировой серии - в нынешнем рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 25-ю строчку. В третьем круге недавно завершившегося Открытого чемпионата США Хачанов дал бой первой ракетке мира Рафаэлю Надалю, взяв один из четырех сетов и доведя два из трех оставшихся до тай-брейка.

В состав сборной России, помимо Хачанова, вошли Андрей Рублев, Даниил Медведев, Евгений Донской и Евгений Карловский. У белорусов сыграют Илья Ивашко, Егор Герасимов, Александр Згировский, Максим Мирный и Андрей Василевский.

Второй матч пятницы проведут Медведев и Ивашко. В субботу на корте "Лужников" встретятся пары Донской / Рублев и Мирный / Василевский. Далее снова сыграет Хачанов, который проведет встречу с Ивашко. Последними на корт выйдут Медведев и Герасимов.

Капитаном российской команды на матче будет президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. "Нам предстоит интересный матч, и все ребята профессионально отнеслись к этой встрече - вовремя приехали и провели полноценный подготовительный период, - сказал Тарпищев. - На сегодня все в порядке, результат будет зависеть от качества игры, которого мы попытались добиться за короткое время. Смотрим с оптимизмом на предстоящую встречу, у нас молодая команда, все находятся в элите мирового тенниса".