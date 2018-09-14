Ближайшая домашняя серия ХК "Динамо" станет определяющей для тренеров команды

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результаты предстоящей домашней серии московского "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станут определяющими с точки зрения продолжения сотрудничества с нынешним тренерским штабом команды. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора столичного клуба Анатолий Харчук.

В стартовых шести матчах КХЛ бело-голубые одержали только одну победу, потерпев три поражения подряд. Ранее в СМИ сообщалось о возможной отставке главного тренера Владимира Воробьева. Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский ранее заявил ТАСС, что в клубе не должны возлагать ответственность только на главного тренера. В предстоящих матчах "Динамо" дома встретится с "Витязем" (18 сентября), СКА (20 сентября), минским "Динамо" (22 сентября) и "Барысом" (24 сентября).

"Что касается предстоящей домашней серии, то Воробьев продолжит работу главным тренером однозначно. Хочу сказать, чтобы все не думали о том, что мы не осознаем ситуацию и не понимаем, в чем причина неудачного старта команды, тем более мы были уверены и делали определенные заявления, что состав команды нормальный по качеству игроков, - сказал Харчук. - Думаю, что эта серия в существенной мере будет определяющей. Дальше не принимать никаких мер будет запоздало".

По словам заместителя гендиректора, клуб, несмотря на серию поражений, не хочет торопиться с кардинальными выводами.

"Я бы хотел успокоить болельщиков, потому что они прекрасно все тоже видят, понимают и обеспокоены. Мы не сидим сложа руки, для нас нынешняя ситуация тоже неприемлема. Мы в постоянном режиме изучаем все причины, стараемся понять, почему такая игра, а самое главное, ищем пути, как выйти из такой ситуации. И я думаю, что в ближайшее время мы найдем варианты, как улучшить эту ситуацию", - отметил он.

"Согласно нашей процедуре, решение по тренеру принимает совет директоров, поэтому такой вопрос согласовывается с ним. Если вопрос такой созреет, то соответствующее решение будет приниматься только на таком уровне", - добавил Харчук.