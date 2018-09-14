Тарпищев: акклиматизация сказывается на игре российских теннисистов в Кубке Дэвиса

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Акклиматизация после возвращения в Россию из Северной Америки сказывается на игре российских теннисистов в матче Кубка Дэвиса с белорусами. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР), капитан команды Шамиль Тарпищев.

Счет в матче первого раунда плей-офф первой группы Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными России и Белоруссии после первого дня равный - 1-1. В пятницу Карен Хачанов обыграл Евгения Герасимова, а Даниил Медведев уступил Илье Ивашко. В субботу в парном матче россияне Евгений Донской и Андрей Рублев встретятся с Максимом Мирным и Андреем Василевским. Хачанов в субботу встретится с Ивашко, а Медведев - с Герасимовым

"И в первом, и во втором матче могло быть, что угодно. Я не скажу, что Даниил играл плохо, просто неровно - сваливался в обмене на короткие удары и терял позицию", - сказал Тарпищев.

"Отдельными моментами он демонстрировал свою лучшую игру, но сейчас вопрос адаптации и акклиматизации, хотим мы этого или нет, сказываются. У белорусов было небольшое преимущество в том, что у них было более раннее возвращение, что дало им больше стабильности", - добавил он.

Медведев заметил, что он проиграл из-за ошибок при исполнении подач. "За счет этого во многом и проиграл, потому что не было уверенности в своей подаче. Что странно, потому что в Америке она мне удавалась чуть ли не лучше всего в жизни. Надеюсь, дальше не будет таких матчей", - отметил теннисист, который является 35-й ракеткой мира.

"Я думал, что был готов на сто процентов к матчу, но оказалось, что только на 90-95. Я играл недостаточно хорошо, чтобы победить в этом матче", - подчеркнул Медведев, который перед Кубком Дэвиса принял участие в пяти турнирах в Северной Америке.