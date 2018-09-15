Гимнастка Солдатова призналась, что излишнее спокойствие помешало ей завоевать золото ЧМ

СОФИЯ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Чрезмерное спокойствие помешало россиянке Александре Солдатовой побороться за высшую награду в многоборье на 36-м чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии. Об этом спортсменка, завоевавшая в итоге бронзовую медаль, рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я впервые участвовала в многоборье на чемпионате мира и теперь понимаю, что это очень круто. Совсем другие эмоции. Выходя на ковер, ты чувствуешь себя совершенно особенным человеком. Восемь дней соревнований мы выкладывались полностью, были как выжатый лимон, но в этом и заключается суть спорта - нужно выступать несмотря ни на что", - сказала Солдатова.

"К выступлению я была готова на 200%, выходила совсем спокойной, хотела сделать все качественно и от души, но , вероятно, именно в этот момент мне не хватило концентрации. Все остальное происходило как во сне, а потерю ленты я даже не сразу и осознала, потом стало очень стыдно. После этого решила поставить задачу выходить на ковер и радовать публику. Радовать всех тех, кто за меня болеет, что и помогло мне в итоге успешно выступить", - продолжила спортсменка.

Прокомментировала выступление Солдатовой и главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова. "Упражнение с лентой, которое стояло первым видом в многоборье, Саша выполнила, мягко выражаясь, не очень хорошо. Однако благодаря харизме и характеру она выиграла все остальные виды с таким отрывом, что смогла занять третье место. Сделала это несмотря на то, что надежды на было мало", - сказала Винер-Усманова.

"Если быть совсем честной, то я предупредила Солдатову о том, что намерена снять ее с соревнований, сказать, что она заболела. Но Саша решила выступать и сделал все, на что была способна. Она очень понравилась публике и получила приз за элегантность в дополнение к бронзовой медали", - отметила специалист.

В ближайшие два дня в болгарской столице будут разыграны медали в групповых упражнениях. Чемпионат мира завершится 16 сентября.