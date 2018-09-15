Хачанов заменил Донского в парном матче Кубка Дэвиса с командой Белоруссии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов сыграет в паре с Андреем Рублевым в матче Кубка Дэвиса со сборной Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.
Хачанов заменил в составе российской команды Евгения Донского. Причины замены не сообщаются.
Встреча Хачанов/Рублев - Максим Мирный/Андрей Василевский состоится 15 сентября, начало - 14:00 мск.
Матч первого раунда плей-офф первой группы Европейско- африканской зоны Кубка Дэвиса Россия- Белоруссия проходит на Малой спортивной арене "Лужники" в Москве. На данный момент счет 1-1.