Хачанов заменил Донского в парном матче Кубка Дэвиса с командой Белоруссии

КХЛ

Матч КХЛ "Динамо" - "Витязь" начнется с минуты молчания в память о массажисте "Динамо"

Николай Шапошников погиб в результате ДТП после возвращения команды из поездки в Латвию и Словакию, где "Динамо" проводило матчи КХЛ

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