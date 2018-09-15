Хачанов заявил, что был уверен в себе перед матчем с белорусом Ивашко в Кубке Дэвиса

Ранее в субботу Хачанов одержал победу над Ивашко со счетом 6:4, 6:2. Счет в матче стал равным - 2-2. Перед данной игрой Хачанов в паре с Андреем Рублевым проиграл белорусам Максиму Мирному и Андрею Василевскому.

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что был уверен в своих силах перед матчем раунда плей-офф первой группы Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса с белорусом Ильей Ивашко, а также отметил поддержку болельщиков. Об этом Хачанов сообщил журналистам.

"Сегодня в парной встрече я размялся, разыгрался и пошел на матч с Ивашко. Перед игрой я был уверен в своих силах. Большое спасибо зрителям, сегодня они нам действительно помогали и очень хорошо нас поддерживали", - заявил Хачанов.

В решающей партии матча встречаются россиянин Даниил Медведев и Егор Герасимов.

Победившая в данной встрече команда сохранит место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы). При этом проигравшая сборная не потеряет шансов сохранить прописку в дивизионе. Проигравшая команда во втором раунде плей-офф поборется за это право с командой Словакии. В случае поражения в матче со словаками россияне или белорусы отправятся уровнем ниже - во вторую группу.