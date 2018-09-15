Сборная России сохранила место в первой группе Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сборная России по теннису одержала победу над командой Белоруссии в матче первого раунда плей-офф первой группы Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса. Соревнования проходили на Малой спортивной арене "Лужники".
В заключительной игре россиянин Даниил Медведев обыграл белоруса Егора Герасимова со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Таким образом, сборная России одержала победу со счетом 3-2.
Победа в данном матче позволила сборной России сохранить место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы). При этом команда Белоруссии не потеряла шансов сохранить прописку в дивизионе и во втором раунде плей-офф поборется за это право с командой Словакии. В случае поражения в матче со словаками белорусы отправятся уровнем ниже - во вторую группу.
В 2017 году мужская сборная России выступала в Мировой группе, но сначала в матче первого раунда проиграла сербам, а во встрече плей-офф за право остаться в элитном дивизионе уступила венграм. В марте текущего года россияне проиграли встречу, дающую возможность сыграть в плей-офф за выход в Мировую группу, команде Австрии в рамках второго дивизиона Европейско-африканской зоны.