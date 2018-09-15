Тарпищев: победа над белорусами в Кубке Дэвиса придаст сборной РФ уверенности в будущем

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Победа над сборной Белоруссии в матче за право остаться в первой группе Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса придаст российским теннисистам уверенности и они будут лучше играть в будущем. Такое мнение журналистам высказал глава Федерации тенниса России (ФТР) и капитан сборной Шамиль Тарпищев.

В субботу сборная России обыграла команду Белоруссии в матче первого раунда плей-офф первой группы Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом 3-2. Победа в данном матче позволила сборной России сохранить место в первой группе (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы).

"Хочу поблагодарить ребят, команда действительно очень хорошая. Через такие матчи и куется командный дух на будущее. Каждый из них прошел огонь, воду и медные трубы, уже много матчей играли, как говорится, через кровь, это дорогого стоит. Это даст им уверенности, дальше они будут играть лучше", - заявил Тарпищев.

Также капитан команды объяснил решение поставить Карена Хачанова играть в один день матч в парном и в одиночном разряде. В паре Хачанов вместе с Андреем Рублевым проиграл белорусам Максиму Мирному и Андрею Василевскому, но в следующем же матче одержал победу над Ильей Ивашко, сделав счет в матче равным - 2-2. "Если бы у нас были сомнения, что Карен не потянет в один день два матча, то мы бы его не ставили, тем более, это не решение кого-то одного. Есть объективные причины, его кондиции и его желание, в этом вопросе мы мало чем рисковали", - отметил Тарпищев.

"Карен проявил себя как настоящий лидер, на нем была большая ответственность. То, как он смог в один день сыграть пару и потом победить в одиночном матче, говорит о приобретенной стабильности и уверенности. В какой-то степени он повел за собой ребят, но это не умаляет заслуг ребят, каждый из них бился до конца", - заявил капитан команды.