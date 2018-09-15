Теннисист Медведев в решающем матче не верил в победу над белорусами, но боролся до конца

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев признался, что в решающей игре матча Кубка Дэвиса против команды Белоруссии перестал верить в победу в какой-то момент, но продолжал бороться до конца за команду и болельщиков. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу сборная России обыграла команду Белоруссии в матче первого раунда плей-офф первой группы Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом 3-2. В решающем матче Медведев обыграл белоруса Егора Герасимова. Победа Медведева позволила сборной России сохранить место в первой группе (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы).

"Мне показалось, что белорусы играли выше своих возможностей. После второго сета, когда он попал во все линии, какие только можно представить, я уже думал, что не мой день, наверное, не смогу выиграть. Знал только, что нужно бороться до самого последнего мяча. Бороться за команду, за зрителей, которые сегодня нас очень классно поддерживали", - рассказал Медведев.

Также о своих впечатлениях от матча рассказал российский теннисист Евгений Карловский, который впервые был вызван в команду на матч Кубка Дэвиса. "Мы с Женей Донским сорвали голос, болея за ребят. Это была прекрасная неделя, я получил неоценимый опыт, потренировался с ребятами, чему-то у них, конечно, научился. Понимал, что скорее всего не выйду на корт, старался отдать все эмоции, поддерживая наших теннисистов, надеюсь поддержка им помогла", - заявил 24-летний спортсмен.