Хачанов: российских теннисистов удивила сильная игра белорусов в матче Кубка Дэвиса

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские теннисисты были удивлены сильной игрой белорусов в матче Кубка Дэвиса за право остаться в первой группе Европейско-африканской зоны. Об этом журналистам рассказал игрок сборной России Карен Хачанов.

В субботу сборная России обыграла команду Белоруссии в матче первого раунда плей-офф первой группы Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом 3-2, но по ходу матча россияне уступали со счетом 1-2. Победа в данном матче позволила сборной России сохранить место в первой группе (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы).

"Команда Белоруссии очень хорошая, там много молодых ребят. Они играли на выезде, терять им было нечего. Мы сейчас смотрели последний матч и удивлялись даже насколько сильно они играли", - заявил Хачанов.

Также россиянин объяснил причины своего отсутствия в заявке на турнир "ВТБ Кубок Кремля". "У меня изначально очень плотный график турниров в сезоне. Год назад я не играл в Санкт-Петербурге и давно распланировал, что в этом сезоне обязательно там выступлю, потом играю несколько турниров подряд в Китае, во Франции. Я бы хотел выступить на Кубке Кремля, но надо смотреть, как буду себя чувствовать перед турниром", - заявил теннисист.

Российский теннисист Андрей Рублев, пропустивший большую часть сезона из-за травм, выразил надежду, что вскоре сможет вновь показывать ту игру, которую он демонстрировал до травм. "Слава богу, сейчас здоров и физически чувствую себя сильнее, чем до травмы. В плане тренировок все здорово, тренировки очень интенсивные, но надо поймать какой-то кураж, выиграть пару матчей, почувствовать уверенность. Надеюсь, что начну опять обыгрывать и бороться с хорошими игроками", - поделился спортсмен.