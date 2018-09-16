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Министр спорта РФ Колобков провел встречу с премьер-министром Болгарии Борисовым

Как сообщает пресс-служба правительства Болгарии, Борисов и Колобков подчеркнули "многолетние дружеские отношения между Россией и Болгарией в области спорта"
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр спорта РФ Павел Колобков Пресс-служба правительства Болгарии
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр спорта РФ Павел Колобков
© Пресс-служба правительства Болгарии

СОФИЯ, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр спорта России Павел Колобков договорились о развитии сотрудничества в области спорта. Как сообщает пресс-служба правительства Болгарии, Борисов и Колобков подчеркнули "многолетние дружеские отношения между Россией и Болгарией в области спорта" и заявили, "что хорошее сотрудничество должно продолжаться и в будущем".

"Болгария сделала серьезные инвестиции - более 350 млн левов (около €175 млн) - в развитие спортивной инфраструктуры и сейчас располагает хорошей базой для подготовки спортсменов", - отметил болгарский премьер.

Колобков высоко оценил организацию чемпионата мира по художественной гимнастики в Софии, отметив хорошую подготовку болгарской сборной, чемпионата мира по гребле в Пловдиве и чемпионата мира по волейболу.

Борисов также пригласил Колобкова на Кубок мира по горнолыжному спорту, который пройдет в Болгарии нынешней зимой.

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