Министр спорта РФ Колобков провел встречу с премьер-министром Болгарии Борисовым

СОФИЯ, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр спорта России Павел Колобков договорились о развитии сотрудничества в области спорта. Как сообщает пресс-служба правительства Болгарии, Борисов и Колобков подчеркнули "многолетние дружеские отношения между Россией и Болгарией в области спорта" и заявили, "что хорошее сотрудничество должно продолжаться и в будущем".

"Болгария сделала серьезные инвестиции - более 350 млн левов (около €175 млн) - в развитие спортивной инфраструктуры и сейчас располагает хорошей базой для подготовки спортсменов", - отметил болгарский премьер.

Колобков высоко оценил организацию чемпионата мира по художественной гимнастики в Софии, отметив хорошую подготовку болгарской сборной, чемпионата мира по гребле в Пловдиве и чемпионата мира по волейболу.

Борисов также пригласил Колобкова на Кубок мира по горнолыжному спорту, который пройдет в Болгарии нынешней зимой.