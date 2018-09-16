Сборная России выиграла семь золотых медалей на ЧМ по художественной гимнастике

Второе место в общем зачете заняла сборная Италии, выигравшая золото, два серебра и три бронзы. Третьими стали болгарки, в активе которых золото, серебро и бронза.

СОФИЯ, 16 сентября. /ТАСС/. Сборная России одержала победу в общем медальном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике, который завершился в Софии. Россиянки завоевали семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

Россиянки победили во всех индивидуальных дисциплинах. Дина Аверина выиграла четыре золота, став чемпионкой мира в личном многоборье, а также в упражнениях с обручем, с мячом и с булавами. Александра Солдатова победила в упражнениях с лентой. Также Дина и Арина Аверины и Солдатова выиграли золото в командном первенстве.

Арина Аверина завоевала бронзовые медали в упражнениях с обручем и с булавами. Солдатова стала третьей в многоборье и второй в упражнениях с мячом.

В групповых дисциплинах российские гимнастки выиграли одно золото. Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева одержали победу в групповом многоборье. Также они стали вторыми в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками и четвертыми в упражнениях с пятью обручами. Групповые упражнения с пятью обручами стали единственной дисциплиной, в которой сборная России не завоевала медалей.

На прошлом чемпионате мира в Пезаро сборная России завоевала семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль в восьми дисциплинах. В Пезаро не проводилось командное первенство. Последний раз сборная России проиграла в двух дисциплинах на чемпионате мира в 2014 году. Тогда в Измире россиянки стали четвертыми в групповом многоборье и не принимали участие в групповых упражнениях с десятью булавами.