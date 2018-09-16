Сборные Франции и Хорватии сыграют в финале Кубка Дэвиса

Сборные по баскетболу

Баскетболист сборной РФ Антонов считает, что в матче с болгарами получилось все задуманное

Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Болгарии со счетом 77:73 во втором матче второго этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года

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