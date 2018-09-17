Российский хоккеист Шумаков присоединился к "Вашингтону"

ТАСС, 17 сентября. Российский нападающий Сергей Шумаков прибыл в расположение клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон". Фото с тренировки Шумакова с командой опубликовано на официальной странице клуба в Instagram.
"Добро пожаловать в Вашингтон, Шума", - сказано в подписи к фото.
Ранее "Вашингтон" объявил о подписании двухстороннего соглашения с 26-летним хоккеистом сроком на один год, по которому он получит $925 тыс.
Прошлый сезон Шумаков провел в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, куда перешел в мае 2017 года. В 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 нападающий набрал 40 (17 шайб + 23 передачи) очков при показателе полезности "+10". В 11 играх плей-офф на счету Шумакова четыре (2+2) очка.
В июле Шумаков выразил желание покинуть ЦСКА и ушел в отпуск за свой счет. 27 августа было объявлено, что контракт Шумакова и ЦСКА был расторгнут по инициативе игрока, при этом ЦСКА сохранил права на него в КХЛ.
В прошлом сезоне "Вашингтон" впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В системе клуба из столицы США теперь находятся пятеро российских хоккеистов: нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Шумаков, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.