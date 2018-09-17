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Футбол в России
Обновлено 

ФК "Енисей" проведет следующий домашний матч чемпионата России в Красноярске

Отмечается, что Центральный стадион им. Ленинского комсомола в Красноярске получил сертификат РФС, позволяющий проводить на арене матчи чемпионата России

ТАСС, 17 сентября. Красноярский футбольный клуб "Енисей" домашний матч восьмого тура чемпионата России по футболу против екатеринбургского "Урала" проведет в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба "Енисея".

Отмечается, что Центральный стадион в Красноярске получил сертификат Российского футбольного союза, позволяющий проводить на арене матчи чемпионата России. Первые домашние игры текущего сезона "Енисей" проводил в Тюмени.

Центральный стадион с июля прошлого года находился на реконструкции к зимней Универсиаде 2019 года. Вместимость трибун после проведения реставрации составит 15 000 мест.

Встреча "Енисей" - "Урал" пройдет 22 сентября, начало - 11:30 мск. После семи туров красноярский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.

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