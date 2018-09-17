ФК "Енисей" проведет следующий домашний матч чемпионата России в Красноярске

ТАСС, 17 сентября. Красноярский футбольный клуб "Енисей" домашний матч восьмого тура чемпионата России по футболу против екатеринбургского "Урала" проведет в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба "Енисея".
Отмечается, что Центральный стадион в Красноярске получил сертификат Российского футбольного союза, позволяющий проводить на арене матчи чемпионата России. Первые домашние игры текущего сезона "Енисей" проводил в Тюмени.
Центральный стадион с июля прошлого года находился на реконструкции к зимней Универсиаде 2019 года. Вместимость трибун после проведения реставрации составит 15 000 мест.
Встреча "Енисей" - "Урал" пройдет 22 сентября, начало - 11:30 мск. После семи туров красноярский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.