{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Боксерский поединок Ковалев - Альварес пройдет 2 февраля 2019 года

Бой может состояться в Далласе
Сергей Ковалев AP Photo/John Locher
Сергей Ковалев
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 17 сентября. Россиянин Сергей Ковалев 2 февраля 2019 года проведет бой-реванш с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг колумбийцем Элейдером Альваресом. Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Boxing Боб Арум, сообщает ESPN.

На эту тему

По предварительным данным, поединок пройдет в Далласе. Он будет показан на американском телеканале ESPN. Первый бой транслировался другим американским кабельным телеканалом - HBO, который имел приоритетное право на показ реванша, но отказался от него.

В первом поединке, прошедшем 5 августа в Атлантик-Сити (США), Ковалев проиграл Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял чемпионский пояс WBO. После боя Ковалев заявлял, что не исключает варианта завершения карьеры.

На счету 35-летнего Ковалева 32 победы (28 - нокаутом), три поражения и одна ничья. 34-летний Альварес не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 24 победы (12 - нокаутом).

Лига чемпионов
Головин не попал в заявку "Монако" на матч Лиги чемпионов с "Атлетико"
Российский полузащитник не провел ни одной игры за новый клуб из-за полученной в августе травмы лодыжки
Читать полностью