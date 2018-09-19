Суд над Крушельницким. Запутанная история допинга в российском керлинге

Грядет развязка самой громкой допинговой истории в российском спорте этого года — 19 сентября в Лозанне состоится заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором будет рассмотрено дело керлингиста Александра Крушельницкого. Спортсмен в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой сначала завоевал бронзу Олимпийских игр в Пхёнчхане в соревновании микст-дуэтов, а после — отдал награду, поскольку в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Спортсмена гарантированно ждет наказание, но какое — пока вопрос.

Россия надеялась, что ее спортсмены, лишенные национальной принадлежности во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, хоть на церемонии закрытия соревнований, но все-таки пройдут под флагом своей страны. Однако сбыться этому было не суждено. Виной всему — два допинговых нарушения, которые были допущены россиянами во время Игр. И оба случая — комичны и трагичны одновременно.

Допинг в керлинге — уже нелепо. Еще более абсурдным выглядело то, что в пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Тот самый, что два года назад чуть не погубил судьбы нескольких десятков российских спортсменов. Казалось, тогда урок усвоили все, но по факту российский спорт вновь оказался выставлен в дурном свете. Керлер полностью отрицал умышленное употребление запрещенного препарата, однако объяснить его появление не мог. Как и руководство национальной федерации керлинга, которое встало на сторону своего спортсмена.

Расследование сумело выявить только один неоспоримый факт — имело место однократное использование препарата во время подготовки к Играм на сборе в Японии. Что лишь добавляло трагикомичности ситуации, ведь добиться сколько-нибудь значимого эффекта от употребления мельдония можно только при длительном его употреблении.

Шпионские игры

Пикантности всей истории добавляло то обстоятельство, что во время олимпийских соревнований западная пресса окрестила Крушельницкого и его жену — партнершу Анастасию Брызгалову "русскими шпионами" за их образ пары из романов про секретных агентов.

Желание докопаться до истины было столь велико, что к расследованию "дела "шпионов" подключили даже Следственный комитет России. Во время изучения всех его обстоятельств изучались записи с камер наблюдения, опрашивались свидетели, велись поиски любых улик, которые бы указывали на провокационную природу этого скандала. Однако весомых доказательств не находилось, потому параллельно с расследованием в прессе начали появляться различные предположения относительно того, как мельдоний мог попасть в организм Крушельницкого.