ВТБ предоставит баскетбольной Единой лиге 358,8 млн руб. в качестве спонсорской поддержки

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Банк ВТБ предоставит баскетбольной Единой лиге спонсорский вклад в размере 358,8 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте банка.
В 2017 году ВТБ выделил Единой лиге ВТБ 336,3 млн рублей, в 2015-м и 2016-м - по 188,8 млн.
Единая лига ежегодно открывает бюджет турнира и российских клубов, принимающих в ней участие. В прошлом сезоне бюджет Единой лиги ВТБ оказался профицитным, доходы составили 628,960 млн рублей при расходах 620,387 млн рублей.