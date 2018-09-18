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Единая лига ВТБ

ВТБ предоставит баскетбольной Единой лиге 358,8 млн руб. в качестве спонсорской поддержки

В прошлом сезоне бюджет Единой лиги ВТБ оказался профицитным
© Пресс-служба Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Банк ВТБ предоставит баскетбольной Единой лиге спонсорский вклад в размере 358,8 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

В 2017 году ВТБ выделил Единой лиге ВТБ 336,3 млн рублей, в 2015-м и 2016-м - по 188,8 млн.

Единая лига ежегодно открывает бюджет турнира и российских клубов, принимающих в ней участие. В прошлом сезоне бюджет Единой лиги ВТБ оказался профицитным, доходы составили 628,960 млн рублей при расходах 620,387 млн рублей.

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