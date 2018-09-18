Крупнейший в ЮФО Центр водных и гребных видов спорта достроят под Астраханью к 2020 году

АСТРАХАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Строительство крупнейшего на Юге России Центра водных и гребных видов спорта возобновилось в Астраханской области после четырехлетнего перерыва. Сдать объект, стоимостью более 1 млрд рублей, планируется к 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.

Строительство Центра водных и гребных видов спорта в астраханском селе Яксатово началось в 2010 году, но из-за финансовых трудностей в 2014 году объект был законсервирован. Планировалось, что в центре будут проходить всероссийские и международные соревнования по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, а также тренировочные сборы национальных сборных. Проект включает в себя несколько зданий, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), гостиницу для спортсменов, эллинги с мастерскими.

"Строительство крупнейшего на юге России Центра водных и гребных видов спорта возобновлено, сейчас степень готовности возводимых корпусов составляет 60%. В рамках субсидий правительства РФ Астраханская область получила на завершение строительства первого этапа спортивных объектов 622,3 млн рублей. Всего же к 2020 году, к открытию центра, региону должны выделить около 1 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Сейчас на объекте строители заливают железобетоном полы в корпусах, прокладывают водопровод, канализацию, теплосеть. В следующем году будут возводить стадион, теннисные, волейбольные площадки. Во вторник строительство центра осмотрел губернатор Астраханской области Александр Жилкин, который заметил, что в Москве уже рассматривается пакет документов на выделение федеральных средств на строительство второй очереди центра.

Спортивная база Астраханской области объединяет почти 1,5 тыс. сооружений с единовременной пропускной способностью свыше 40 тыс. человек - это стадионы, плавательные бассейны, спортивные залы и плоскостные сооружения. При этом климатические условия и расположение населенных пунктов области вблизи водоемов способствуют развитию именно водных видов спорта. Сейчас порядка 43% астраханцев систематически занимаются спортом и физической культурой.