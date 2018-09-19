"Спартак" отправился на матч Лиги Европы с "Рапидом" без Ещенко и Глушакова

ТАСС, 19 сентября. Футболисты московского "Спартака" защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков не полетели с командой на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Тренерский штаб команды включил в состав делегации команды 21 футболиста: вратари - Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров; защитники - Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов; полузащитники - Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни; нападающие - Зе Луиш, Педро Роша.

Ранее сообщалось, что Ещенко и Глушаков поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, содержавшее в том числе фразу "Наше счастье - не Каррера". При этом Ещенко отметил понравившимся пост самого Назарова, а Глушаков - репост записи артиста на одной из фанатских страниц московского клуба.

Позднее Глушаков на своей странице в Instagram выступил с опровержением. Он заверил, что не ставил "лайк" под видео и у него нет конфликта с тренером.

Матч "Рапид" - "Спартак" пройдет в четверг в Вене. Начало - 19:55 мск.