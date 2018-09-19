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Смертин и Кержаков примут участие в Московском марафоне

Шестой Московский марафон, который пройдет по центральным улицам российской столицы, состоится 23 сентября
Александр Кержаков (слева) и Алексей Смертин Станислав Красильников/ТАСС
Александр Кержаков (слева) и Алексей Смертин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бывшие футболисты сборной России Алексей Смертин и Александр Кержаков примут участие в забеге на 10 км на Московском марафоне. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Смертин является частым участником различных марафонов по всему миру, в настоящий момент он занимает должность офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией.

Кержаков является старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения).

В шестом Московском марафоне, который пройдет по центральным улицам российской столицы, планируют принять участие около 30 тысяч любителей бега. В рамках этого мероприятия, которое состоится 23 сентября, пройдет Кубок России по марафону.

Участники смогут пробежать две дистанции: классическую (42,2 км) и 10 км. Обе трассы измерены и сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов. За 15 минут до основного старта на трассах Московского марафона начнут соревноваться спортсмены на хендбайках и спортивных колясках.

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