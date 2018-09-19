Смертин и Кержаков примут участие в Московском марафоне

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бывшие футболисты сборной России Алексей Смертин и Александр Кержаков примут участие в забеге на 10 км на Московском марафоне. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщили организаторы мероприятия.
Смертин является частым участником различных марафонов по всему миру, в настоящий момент он занимает должность офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией.
Кержаков является старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения).
В шестом Московском марафоне, который пройдет по центральным улицам российской столицы, планируют принять участие около 30 тысяч любителей бега. В рамках этого мероприятия, которое состоится 23 сентября, пройдет Кубок России по марафону.
Участники смогут пробежать две дистанции: классическую (42,2 км) и 10 км. Обе трассы измерены и сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов. За 15 минут до основного старта на трассах Московского марафона начнут соревноваться спортсмены на хендбайках и спортивных колясках.