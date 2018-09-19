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Дворкович потребовал привлечь Макропулоса к ответственности за клевету

Дворкович и Макропулос являются претендентами на пост главы Международной шахматной федерации
Аркадий Дворкович Алексей Никольский/ТАСС
Аркадий Дворкович
© Алексей Никольский/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Претендент на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович подал жалобу в офис окружного прокурора в Лозанне на вице-президента организации грека Георгиоса Макропулоса с требованием привлечь его к ответственности за диффамацию. Об этом Дворкович сообщил в Twitter.

Ранее Макропулос подал жалобу в комиссию FIDE по этике, обвинив Дворковича в нарушении этического кодекса, так как он якобы использует недозволенные методы агитации, в том числе свои дипломатические связи с целью оказания давления на представителей национальных федераций. Также грек считает, что Дворковича следует отстранить от шахматной деятельности на восемь лет. Россиянин назвал данные обвинения ложью.

"Я заявлял, что приму все возможные юридические меры для защиты своей репутации и своего имени. Вчера мои швейцарские адвокаты подали ходатайство в офис окружного прокурора в Лозанне с требованием привлечь Макропулоса к ответственности за диффамацию", - заявил Дворкович.

На пост главы FIDE, помимо Дворковича, претендуют Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт. Действующий глава FIDE Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и выразил поддержку Дворковичу. Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.

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