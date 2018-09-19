Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась победой швейцарского спортсмена со счетом 7:6 (12:10), 7:6 (7:1). Хачанов, посеянный на турнире под четвертым номером, начал выступления на соревнованиях со второго круга.
В четвертьфинале Вавринка, получивший wild card (специальное приглашение), встретится с победителем матча между Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины (6) и аргентинцем Гидо Пельей.
В одиночном разряде продолжают выступление на турнире россияне Даниил Медведев (8) и Михаил Южный (wild card).
Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.