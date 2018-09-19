WADA рассмотрит вопрос восстановления Российского антидопингового агентства

Несмотря на рекомендацию комитета по соответствию, далеко не все члены исполкома WADA готовы поддержать восстановление РУСАДА

ТАСС, 20 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) впервые почти три года, что длится отстранение организации, имеет хорошие шансы быть восстановленным в правах. Все благодаря рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) снять с организации оставшиеся ограничения. Вопрос восстановления РУСАДА будет обсуждаться на заседании исполкома WADA, которое пройдет 20 сентября на Сейшельских островах. Ожидается, что на него прибудут все его 12 членов, от голосов которых и будет зависеть судьба РУСАДА. Исполком будет принимать решения простым большинством голосов. В том случае, если они разделятся поровну (шесть на шесть), определяющим будет мнение председателя исполкома, президента WADA Крейга Риди. Противники восстановления Несмотря на рекомендацию комитета по соответствию, далеко не все члены исполкома готовы поддержать восстановление РУСАДА. Среди противников такого предложения - вице-президент WADA Линда Хеллеланд, которая через год намерена побороться за пост главы организации, когда истечет срок полномочий шотландца Риди.

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Велика вероятность, что министра по делам детского воспитания и вопросам равноправия Норвегии поддержат и другие члены исполкома, представляющие в нем интересы государств. К примеру, против может проголосовать министр спорта и культуры Польши Витольд Банька. Тем более что национальное антидопинговое агентство его страны на днях публично призвало не поддерживать восстановление РУСАДА. Как и 12 других национальных антидопинговых агентств, в числе которых агентства США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Австралии и Германии. Россия будет рассчитывать на поддержку "спортивной" половины состава исполкома WADA. Призывы восстановить РУСАДА звучали от членов Международного олимпийского комитета (МОК) еще полгода назад, на майском заседании совета учредителей WADA, однако тогда убедить большинство так и не удалось. Теперь же в поддержку РУСАДА высказалась и комиссия спортсменов МОК. Вкупе с козырем в виде рекомендации комитета по соответствию, к которой и исполком, и совет учредителей WADA всегда прислушивались, Россия вправе рассчитывать на положительное решение. Но расклад сил, как уже отмечалось, далеко не очевидный. Тем более что информационный фон вокруг РУСАДА в последние дни создавался не самый благоприятный. Как обычно и бывает в подобных ситуациях, трибуну накануне принятия важного для российского спорта решения предоставили многим его противникам. В том числе и информатору WADA, бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Человек, чьи показания стали основанием большинства громких допинговых скандалов в российском спорте, предрек катастрофу в случае восстановления РУСАДА. Компромиссное решение Настораживает и та спешка, с которой комитет по соответствию поменял свое мнение по вопросу восстановления РУСАДА. Ведь в предыдущий раз статус организации он обсуждал в 20-х числах августа, тогда его рекомендация была кардинально противоположной. Ситуация изменилась за неделю до заседания исполкома WADA. Если опираться на тексты официальных писем, которые были опубликованы в прессе, стало понятно, что российская сторона в лице министра спорта РФ Павла Колобкова в период с конца августа по начало сентября согласилась на компромиссное предложение, предложенное WADA в июне этого года.

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