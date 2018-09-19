Мнение главы WADA по восстановлению РУСАДА будет решающим при равенстве голосов исполкома

Статус РУСАДА будет обсуждаться на заседании исполкома WADA, которое пройдет 20 сентября на Сейшельских островах. В заседании должны принять участие 12 членов исполкома, имеющих право голоса.

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Голос президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди будет решающим в том случае, если мнения членов исполкома организации разделятся поровну при вынесении решения по вопросу восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"Исполнительный комитет принимает свои решения абсолютным большинством голосов присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов председатель (сэр Крейг Риди) имеет решающий голос", - сообщили в WADA, заметив, что никто из членов исполкома не планировал пропускать заседание.

14 сентября стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА на заседании 20 сентября. Против подобного предложения высказались антидопинговые агентства 13 стран, в числе которых США, Канада и Великобритания. Аналогичную позицию высказал и информатор WADA, бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Вице- президент WADA Линда Хеллеланд уже заявила, что проголосует против восстановления РУСАДА.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку российской стороне необходимо было выполнить ряд условий.