Эстафета огня зимней Универсиады-2019 стартует в Турине

ТАСС, 20 сентября. Эстафета огня зимней Универсиады 2019 года, соревнования которой пройдут в Красноярске, стартует в четверг в Италии. Огонь очередных Всемирных студенческих игр будет зажжен на территории университета Турина.

Право зажечь огонь Универсиады будет предоставлено красноярскому сноубордисту Николаю Олюнину, выигравшему на Олимпиаде-2014 в Сочи серебряную награду.

В официальной части мероприятия примут участие президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, мэр Турина Кьяра Аппендино, ректор университета Турина Джанмария Айани, ректор политехнического университета Турина Марко Джилли, президент Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов, генеральный директор "Красноярск 2019" Максим Уразов и другие.