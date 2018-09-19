Чемпионат мира по дзюдо стартует в Баку

С 20 по 26 сентября пройдет личный турнир, 27 сентября - смешанный командный турнир, в котором примут участие представители 19 стран. В первый день на татами выйдут спортсмены в весовых категориях до 48 кг у женщин и до 60 кг у мужчин. Россию здесь представят чемпионка Европы 2018 года Ирина Долгова и Сабина Гилязова, а также чемпион Игр-2016 Беслан Мудранов и чемпион Европы Роберт Мшвидобадзе.

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. В Баку стартует 32-й чемпионат мира по дзюдо, в котором примут участие 460 мужчин и 298 женщин из 125 стран. Турнир даст возможность участникам заработать рейтинговые очки к Играм-2020 в Токио.

В состав сборной России вошли два олимпийских чемпиона Рио-де-Жанейро - Мудранов и Хасан Халмурзаев, а также бронзовый призер Игр-2016 Наталья Кузютина. Дебютируют на взрослом чемпионате мира Аслан Лаппинагов, Михаил Игольников, Нияз Ильясов, брат-близнец Халмурзаева Хусен и другие спортсмены.

Как рассказал ТАСС перед стартом главный тренер мужской команды Хасанби Таов, дзюдоисты России поборются за золото в каждом весе. "В Баку мы отправляемся хорошим боевым составом, спортсмены должны показать хороший результат, в том числе и в командном турнире, - рассказал Таов. - На прошлом чемпионате мира мы завоевали одно серебро и три бронзы, при нынешней конкуренции это хороший результат. Но на этот раз мы будем бороться за золото в каждом весе, каждый из команды на этот результат способен".

Взрослый чемпионат мира будет первым в истории Азербайджана. С 2011 года в Баку ежегодно проводится турнир серии Большого шлема, семь лет здесь проходит элитный турнир "Мастерс". В 2015 году в рамках Европейских игр состоялся чемпионат Европы, триумфаторами которых тогда стали Беслан Мудранов и Кирилл Денисов, бронзовыми призерами - Ирина Долгова и Михаил Пуляев. Все четверо снова выступят на татами Национальной гимнастической арены.

На прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште российские дзюдоисты завоевали четыре медали. Серебряным призером в весовой категории до 66 кг стал Михаил Пуляев, а Хасан Халмурзаев (до 81 кг), Кирилл Денисов (до 100 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг) выиграли бронзу. Победители чемпионата мира получат по 2000 рейтинговых очков и €26 тысяч, серебряные призеры - по 1400 очков и €15 тысяч, бронзовые - по 1000 баллов и €8 тысяч.