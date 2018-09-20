Биатлонист Шипулин заявил, что его спортивная форма на данный момент "ниже плинтуса"

ТАСС, 20 сентября. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что его спортивная форма на данный момент находится в состоянии "ниже плинтуса". Слова спортсмена приводит "Калашников Media".

Ранее 31-летний Шипулин рассказал, что еще не знает, будет ли продолжать спортивную карьеру.

"У меня было столько планов на лето: съездить на Байкал, в круиз, несколько раз на море слетать. Самое главное, что сейчас за это время успел все свои дела, которые накапливались решить и больше находился дома с семьей. И я даже не представляю, как я, если буду дальше продолжать карьеру, уеду на 2-3 месяца от семьи. Сейчас я буквально день не нахожусь дома и уже сильно скучаю", - заявил Шипулин.

"На самом деле такого чувства, что надо куда-то ехать и тренироваться, как ни странно, не было, хотя я ждал его, и посылал себе сигнал в мозг: "Не пора ли тебе уехать". Нет, совсем не хочется, наоборот, хотелось полениться, дома полежать, поиграть с сыном. Я писал ребятам на сбор, думал: вдруг сейчас что-то в сердечке ёкнет, захочется к ним, ни разу не ёкнуло. И даже сейчас, говоря о том, хочется ли на сбор, если приму решение, я говорю: трудно будет, закрывать входную дверь, целовать сына, обнимать жену и говорить: "Через месяц жди", - добавил россиянин.

Также он рассказал о дальнейших планах на межсезонье. "Сейчас мы с лыжником Саней Легковым едем в Грецию на два месяца. Берем с собой велосипеды, роллеры, я хочу попробовать повкатываться, посмотреть, как организм ведет себя с нагрузками. Легков мне будет спарринг партнером и тренером. Я знаю, что он сейчас в великолепной форме, а у меня форма ниже плинтуса, поэтому будем стараться найти компромисс", - отметил олимпийский чемпион.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи, бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере, обе медали были завоеваны в эстафетных гонках. Спортсмен также является шестикратным призером чемпионатов мира, а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.