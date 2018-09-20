Журова: позиция комиссии спортсменов МОК сыграла важную роль в восстановлении РУСАДА

"Для нас это, конечно, позитивный момент. Хотя уже сейчас видна истерика западных СМИ, что такое допустили, - сказала Журова. - И Родченков вновь начал делать заявления - боится чего-то, видимо. Опасается, что приедет инспекция WADA и что-то найдет?"

"Отмечу, что большую роль сыграла комиссия спортсменов, которая высказалась за восстановление РУСАДА. Все понимают, что это необходимый шаг. Первая ценность Олимпийских игр - дружба. И все понимают, если есть национальные ограничения, отстраненные страны, то дружбы в полном понимании этого слова быть не может", - добавила Журова.

Комитет WADA по соответствию 14 сентября рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА, поскольку предложенные российской стороной варианты исполнения двух оставшихся пунктов дорожной карты устроили членов комитета. Первый пункт касается признания выводов главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, второй - доступа к данным и допинг-пробам московской антидопинговой лаборатории, которые были опечатаны в рамках расследования уголовного дела.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в легкой атлетике в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня прошлого года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).