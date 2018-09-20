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Фазель был уверен в восстановлении РУСАДА и рад, что WADA приняло соответствующее решение

Глава IIHF отметил, что Россия провела серьезную работу по восстановлению РУСАДА
Глава IIHF Рене Фазель Сергей Савостьянов/ТАСС
Глава IIHF Рене Фазель
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель был уверен, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Об этом он заявил ТАСС.

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В четверг исполнительный комитет WADA принял решение признать РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

"Я был уверен, что РУСАДА будет восстановлено, и я рад, что это произошло, - сказал Фазель. - Знаю, какую серьезную работу провела Россия, чтобы была восстановлена антидопинговая система, и рад, что WADA оценила эту работу".

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике.

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаВосстановление статуса РУСАДА
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