Фазель был уверен в восстановлении РУСАДА и рад, что WADA приняло соответствующее решение

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель был уверен, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Об этом он заявил ТАСС.
В четверг исполнительный комитет WADA принял решение признать РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
"Я был уверен, что РУСАДА будет восстановлено, и я рад, что это произошло, - сказал Фазель. - Знаю, какую серьезную работу провела Россия, чтобы была восстановлена антидопинговая система, и рад, что WADA оценила эту работу".
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике.