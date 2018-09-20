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Ганус: Россия не должна больше допустить возникновения допинговых скандалов

В четверг исполнительный комитет WADA на своем заседании принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства
Глава РУСАДА Юрий Ганус Валерий Шарифулин/ТАСС
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия не должна допустить возникновения новых допинговых скандалов после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в своих правах. Об этом журналистам заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

В четверг исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA.

"Нужно побеждать честно. Мы не должны допускать больше наличия и возникновения подобных скандалов. Спортсменам нужно работать и побеждать честно. У нас нет альтернатив", - заявил Ганус.

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаВосстановление статуса РУСАДА
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Исполнительный комитет WADA на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA
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