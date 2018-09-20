Ганус: Россия не должна больше допустить возникновения допинговых скандалов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия не должна допустить возникновения новых допинговых скандалов после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в своих правах. Об этом журналистам заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
В четверг исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA.
"Нужно побеждать честно. Мы не должны допускать больше наличия и возникновения подобных скандалов. Спортсменам нужно работать и побеждать честно. У нас нет альтернатив", - заявил Ганус.