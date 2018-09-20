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ЧМ-2018 по дзюдо

Дзюдоист Мшвидобадзе завоевал серебро в весе до 60 кг на чемпионате мира в Баку

В финальной схватке 29-летний россиянин проиграл японцу Наохисе Такате

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Россиянин Роберт Мшвидобадзе завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории до 60 кг. Турнир проходит в Баку.

В финальной схватке 29-летний россиянин проиграл японцу Наохисе Такате со счетом 0:1. Бронзовыми медалистами стали грузин Амиран Папинашвили и японец Рюдзю Нагаяма.

Мшвидобадзе впервые в карьере выиграл медаль чемпионата мира. Также он является чемпионом Европы 2017 года в данной весовой категории. Последний раз российские дзюдоисты выигрывали медаль мирового первенства в весе до 60 кг в 2014 году. Тогда Беслан Мудранов также завоевал серебро.

В соревнованиях женщин в весовой категории до 48 кг чемпионкой мира стала 17-летняя украинка Дарья Белодед. Она стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. Серебро выиграла японка Фуна Тонаки, бронзовые медали завоевали аргентинка Паула Парето и Отгонцэцэг Галбадрах из Казахстана.

Чемпионат мира в Баку завершится 27 сентября.

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