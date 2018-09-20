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Глава ОКР не сомневается, что проблем с передачей данных лаборатории WADA не возникнет

В четверг исполком WADA большинством голосов принял решение о восстановлении РУСАДА
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков уверен, что проблем с передачей данных московской лаборатории Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не возникнет, а необходимое условие восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет выполнено полностью. Об этом Поздняков сообщил журналистам на пресс- подходе в ОКР.

В четверг исполком WADA большинством голосов принял решение о восстановлении РУСАДА. Агентство должно до конца года предоставить доступ представителю WADA к базам данных и пробам в московской лаборатории, которые были опечатаны в рамках уголовного дела.

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"Не думаю, что возникнут какие-то сложности с передачей данных, - сказал Поздняков. - Другое дело, что после получения данных WADA должно проанализировать информацию и сделать выборочный анализ проб. Мы крайне заинтересованы, чтобы Следственный комитет в максимально короткие сроки закончил свое расследование, которое ведет в отношении лаборатории, мы в рамках своих полномочий заинтересованы, чтобы это произошло как можно быстрее".

"На основании встреч по Паралимпийскому комитету России (ПКР) могу сказать, что в настоящий момент условия выполнены, не вижу других вариантов, как полностью восстановить организацию. Со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ситуация несколько сложнее, но на основании консультаций и этот вопрос может быть решен", - добавил Поздняков.

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"Условия достаточно понятны, таймлайн по ним достаточно комфортный и понятный для всех сторон", - заключил он.

ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года после допинг-скандала в российской легкой атлетике. Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года после публикации первой части доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Восстановление РУСАДА было ключевым пунктом дорожной карты по восстановлению обеих организаций.

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаВосстановление статуса РУСАДА
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