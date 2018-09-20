База в хакасском поселке Вершина Тёи готовится принять российских лыжников в начале ноября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Юниорская сборная России и команды регионов по лыжным гонкам традиционно проведут тренировочные сборы в региональном центре спортивной подготовки, который расположен в хакасском поселке Вершина Тёи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Республики Хакасия.

Поселок более 40 лет принимает отечественных лыжников. Именно здесь проходили подготовку призеры Олимпиады-2018 Александр Большунов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Анастасия Седова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Юлия Белорукова.

"Лыжники традиционно проводят вкатку по первому натуральному снегу и готовятся к первым официальным стартам сезона, - говорится в сообщении. - Благодаря удачному географическому расположению и особенностям климата, местные трассы всегда ценились и считались одними из лучших в мире для вкатывания по первому снегу. Сейчас в поселке функционирует современный спортивный центр, готовый принять соревнования самого высокого уровня".

Современное оборудование и безопасность

Центр спортивной подготовки "Тёя" сейчас - это лыжная и лыжероллерная трассы, расположенные в среднегорье на высоте от 900 до 1100 метров над уровнем моря, которые соответствуют всем международным требованиям. "Трассы изолированы от городских и поселковых селений, что также свидетельствует об их безопасности. Специалистами уже отмечено удобство просторного лыжного стадиона и функционального стартового городка. В пределах лыжного стадиона, который занимает площадку размером около 200 метров, возведены 20 модуль-боксов для расположения команд и 20 специальных кабин для подготовки лыж", - отметили в пресс-службе.

Центр оснащен современным оборудованием для качественной подготовки трасс: снегоуплотнительная машина немецкого производства и протестированная система искусственного снегообразования, а финиширование фиксируется бесконтактным способом в финишном створе. Проведено освещение всех трасс, установлена система электронного тайминга, хронометража и видеонаблюдения. Дополнением спортивной составляющей центра является тренажерный зал и зал для игровых видов спорта, также работает гостиница "Кедр". Летом 2017 года начал свою работу новый восстановительный центр - это душевые и массажные комнаты, фито-центр, парилка, инфракрасная сауна.

Ежегодно по назначению Федерации лыжных гонок России первым официальным стартом лыжного сезона становится Кубок Хакасии по лыжным гонкам на призы главы региона Виктора Зимина. Кроме того, Вершина Тёи принимает первый этап Кубка России, где собираются сотни сильнейших лыжников страны, в том числе спортсмены сборных команд страны. В 2020 году в Хакасии планируется проведение чемпионата Европы и Кубка мира по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины).

В 2017 году в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" завершилось строительство второй очереди центра "Тёя". В его состав входят многофункциональный спортивный центр, зрительские трибуны на 500 мест и система освещения. В многофункциональном четырехэтажном здании разместились судейская комната, кабинет допинг-контроля и технических делегатов, медицинский центр, комментаторские кабины, пресс- центр и другое. Помещения оборудованы с учетом его посещения малоподвижными группами населения.